От Антарктиды откололся айсберг размером почти с Петербург

От Антарктиды откололся айсберг, площадь которого составляет 1 270 квадратных километров — это сопоставимо с территорией Петербурга, сообщает Антарктическая служба Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором располагается британская исследовательская станция Halley. Трещину на леднике зафиксировали более десяти лет назад, однако 26 февраля она стала стремительно расширятся и достигла нескольких сотен метров, что стало причиной формирования айсберга.

В Антарктической службе отмечают, что были готовы к такому сценарию. Сейчас айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель рядом с ледником.

Ранее мы рассказывали, что к 200-летию открытия Антарктиды в центре Петербурга появится светящийся айсберг. Арт-объект установят рядом с Новой Голландией.