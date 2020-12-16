Арт-объект установят рядом с Новой Голландией.

В воскресенье, 27 декабря, петербургскую площадь Труда украсит новый арт-объект в виде светящегося айсберга. Появление экспозиции приурочено к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды, пишет «Царьград».

Экспозиция разместится неподалеку от Центрального военно-морского музея и Новой Голландии. Для зрителей устроят видео-инсталляцию, в ходе которой подробно расскажут историю освоения континента — видео будет транслироваться на поверхности самого айсберга. В памятную дату свои перформансы на эту тему представят турецкие, французские, аргентинские, немецкие художники.