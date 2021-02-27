Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Этой весной лучше всего хранить сбережения в американских долларах, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его мнению потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, а это не входящие в зону евро валюты европейских стран, уже пошел на спад. То же самое касается и многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в начале 2021 года в лидеры. Так что в ближайшие месяцы основную часть вложений лучше делать в долларах США.

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Бабин отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют, причем в зоне риска оказались даже японская иена и швейцарский франк.