Объем поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге в 2020-2022 годах составит 33,8 млрд рублей

Объем поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге с 2020 по 2022 годы составит 33,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании коллегии городского Управления Федеральной налоговой службы России, где рассказал об итогах прошлого года и перспективах социально-экономического развития города.

По его словам, в прошлом году в условиях пандемии главными задачами были помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, сохранение рабочих мест.

«Правительством города приняты три пакета мер поддержки. Их общая стоимость на период с 2020 по 2022 годы, включая дополнительные меры, составила 33,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По словам Беглова, большая часть этих мер касается налоговых послаблений.

«Мы пережили трудный год. Пандемия и ограничительные меры сильно повлияли на работу многих секторов экономики. В том числе на наполняемость бюджета. Появились непредвиденные расходы на медицину и оказание социальной помощи нуждающимся. Но мы не остановили работу промышленных предприятий и строительного блока. Это решение оправдало себя. Были введены все 59 запланированных социальных объектов, продолжена реализация начатых инвестиционных проектов», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что, несмотря на трудности, в 2020 году в бюджет Санкт-Петербурга поступило налогов на 26,5 миллиарда рублей больше запланированного. Размер собственных доходов городского бюджета составил 616 миллиардов рублей, включая 587 миллиардов рублей налоговых поступлений.

По словам губернатора, задача на 2021 год – совместными усилиями обеспечить рост бюджета выше темпов инфляции и создать задел для повышения будущих доходов до 1 триллиона рублей, сохранив при этом благоприятную среду для бизнеса.

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Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса в Петербурге в 2020 году было направлено 21,2 миллиарда рублей.