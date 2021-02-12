Объем поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге сократится в этом году в два раза, до 9,8 млрд рублей

Объем поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге в 2020 году на фоне пандемии коронавируса составил 21,2 миллиарда рублей, в этом году на поддержку бизнеса предусмотрено 9,8 миллиарда рублей, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.

«На поддержку бизнеса в 2020 году было направлено 21,2 миллиарда рублей. На 2021 год на реализацию мер поддержки предусмотрено 9,8 миллиарда рублей. В бюджете 2022 года запланировано 2,7 миллиарда рублей. Всего до 2022 года на поддержку бизнеса предусмотрено 33,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По словам Елина, при определении мер поддержки власти исходили из существующих финансовых возможностей и результата, который будет получен после оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Сейчас эффективность мы видим по востребованности мер. Есть меры, которые фактически оказались не востребованы. Это часть отсрочек для бизнеса по аренде», — отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что объем поддержки в расчете на один субъект малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей в Петербурге в прошлом году составил 230,5 тысячи рублей. Из них 120,3 тысячи рублей – это прямая поддержка (освобождение или снижение процентных ставок по уплате налогов и аренды, займы) и 110,2 тысячи рублей — непрямая поддержка (отсрочка налоговых и арендных платежей и другие).

По информации аппарата вице-губернатора, Санкт-Петербург занял первое место по количеству введенных налоговых мер поддержки, второе место по выделенным федеральным субсидиям.

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В результате кредитования выплат заработной платы в городе было сохранено 12 659 рабочих мест. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован в течение 2020 года на 3,5 миллиарда рублей, Фонд развития промышленности Петербурга — на 1 миллиард рублей.