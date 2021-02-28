«Вектор»: высокий уровень антител не является гарантией защиты от COVID-19

Высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса. Об этом заявила замглавы научного центра «Вектор», который создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», Татьяна Непомнящих.

В беседе с kp.ru она отметила, что добиваться высокого уровня антител не совсем правильно. Эксперт подчеркнула, что нельзя добиваться чрезмерной стимуляции иммунитета.

«Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», — считает эксперт.

Непомнящих отметила, что вакцину «ЭпиВакКорона» создали не ради большого разнообразия типов антител и их высокого уровня. Препарат, прежде всего, направлен на выработку антител, которые защитят человека от инфекции.

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При этом «Вектор» при создании вакцины обращал внимание на наиболее консервативные участки белков COVID-19, которые формируют эффективный иммунитет.