Населенные пункты Ленобласти, где 28 февраля выявлены 142 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 142 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 998, выздоровели — 31 881.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2).

Волосовский район: Бегуницы (+1), Сумино (+1), Гомонтово (+1), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+6).

Всеволожский район: Всеволожск (+19), Кудрово (+5), Янино-1 (+3), Ганнибаловка (+1), им. Морозова (+1), Старая (+4), Аро (+1), Колбино (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+1), Семиозерье (+4), Каменка (+1), Харитоново (+1), Ермилово (+1), Токарево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Коммунар (+3), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+2), Красницы (+1), Дружноселье (+1), Прибытково (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5).

Киришский район: Кириши (+7), Будогощь (+1).

Кировский район: Отрадное (+4), Назия (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+3), Плодовое (+1), Красноозёрное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+11), СНТ №2 Кайвакса (+1).

Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Красный Бор (+1).