Пункты вакцинации от коронавируса могут открыть еще в пяти ТРК в Санкт-Петербурге

Пункты вакцинации от коронавируса могут открыть еще в пяти торгово-развлекательных комплексах (ТРК) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Всего на этой неделе в Санкт-Петербурге начали работать пять пунктов вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах. В ближайшее время их число может быть доведено до десяти», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках объезда Выборгского района в субботу ознакомился с работой прививочного пункта городской поликлиники № 117 и прививочного кабинета, который она открыла в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон».

«Для горожан это удобно. Предварительная запись не нужна», – сказал губернатор.

Он отметил, что в прививочные пункты в торговых центрах приходит много молодежи.

Всего в Санкт-Петербурге по данным на 26 февраля было вакцинировано более 234 тысяч человек, из них 42% — пожилые люди.

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В настоящее время в городе работают 129 прививочных пунктов.