Стационар, который при необходимости может принимать больных COVID-19, заложили в Санкт-Петербурге

Новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы Святого Георгия, который при необходимости может быть перепрофилирован для лечения инфекционных больных, начали строить в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы с вами закладываем новый корпус-трансформер, который будет оказывать не только плановую помощь, но и в случае необходимости будет трансформирован для больных с коронавирусом. Хотел бы поблагодарить сотрудников больницы за героический труд… Правительство Санкт-Петербурга продолжает строительство новых стационаров-трансформеров. Мы должны быть готовы к любым вызовам», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии закладки нового корпуса.

Он отметил, что новый корпус больницы планируется ввести в декабре этого года.

Он рассчитан на 305 коек. Здесь будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Лечить будут пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания. Будет также оказываться медицинская помощь больным диабетом.

При необходимости стационар можно будет быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек.

Больница Святого Георгия одной из первых в марте прошлого года была перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом.

«За это время в больнице прошли лечение 13 тысяч 400 больных коронавирусной инфекцией. Это героический труд. Огромное вам спасибо», — отметил губернатор.

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