Два театра и парк в Санкт-Петербурге возьмут на службу котов

Молодежный театр, театр эстрады имени Аркадия Райкина и Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова в понедельник присоединятся к тем учреждениям культуры Санкт-Петербурга, где служат собственные коты, сообщает «Республика кошек».

Первого марта, когда в России отмечается День кошек, стартует конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга. Как сообщала организатор этой акции, хозяйка знаменитого кота-оракула Ахилла и ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева, к переписи и выбору лучшего питомца могут присоединиться не только городские музеи, где чаще всего «работают» собственные коты, но и другие учреждения культуры, в том числе и за пределами Санкт-Петербурга.

«В День кошек в России… сразу три чудесных республиканских котика отправятся на новое место жительства (и работы). Пушистых сотрудников уже ждут в Молодежном театре на Фонтанке, театре Эстрады имени Аркадия Райкина и Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Республика кошек», которая объединяет два котокафе и Музей кошки в Ленинградской области, все коты, которые отправляются на службу, стерилизованы и вакцинированы. Их новые владельцы уже познакомились с питомцами, заполнили анкеты, прошли собеседование и готовы заключить договор.

«Мы рассчитываем, что новые театральные котики будут активно участвовать в жизни своих учреждений в соцсетях и офлайн, и следить за их судьбой и карьерой смогут не только кураторы, но и гости петербургских театров и все неравнодушные горожане», — сказала Кондратьева, слова которой приводятся в сообщении.

Сейчас коты служат не только в Государственном Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры. В их числе – музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где три рыжих кота, а также государственный музей истории Санкт-Петербурга, в котором кошка живет уже 21 год. Собственный кот, ответственный за уют и доброжелательную атмосферу, есть и в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как сообщалось ранее, Государственный Эрмитаж совместно с «Республикой кошек» стали учредителями Союза музейных котов, создание которого будет способствовать «официальному» трудоустройству питомцев в учреждения культуры.

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Самым известным «публичным» котом Санкт-Петербурга является белоснежный глухой кот Ахилл, который раньше обитал в Государственном Эрмитаже, а с лета 2018 года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.