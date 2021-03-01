С телефона петербурженки без ее ведома заминировали магазин в Ленобласти

Сообщения о “минировании” в Петербурге и Ленобласти поступили 28 февраля. Пришли они с электронной почты и телефона одной и той же женщины. Сама она заявила, что ничего подобного не делала.

Так, на Пискаревском проспекте «заминировали» офис электронной платежной системы, в поселке Вырица торговый дом на улице Ленина. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не найдено.

Вам будет интересно Петербурженка выстрелила в пенсионерку после ссоры в автобусе Вчера, 26 февраля, в автобусе у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге между двумя пассажирками произошел конфликт. Но закончить ссору... 27.02.2021 214

Полицейские опросили 53-летнюю жительницу Петербурга, она заявила, что никаких сообщений и телефонных звонков не делала. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. В соцсеть направили запрос, чтобы узнать IP-адреса и другие подробности.