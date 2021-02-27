Петербурженка выстрелила в пенсионерку после ссоры в автобусе

Вчера, 26 февраля, в автобусе у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге между двумя пассажирками произошел конфликт. Но закончить ссору мирным путем у них не получилось.

Выйдя из автобуса, 30-летняя женщина выстрелила из пневматического пистолета в 65-летнюю пенсионерку. В результате пострадавшую госпитализировали с ранением щеки, врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, сообщили в ГУ МВД.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что задержаны возможные участники перестрелки в кафе Шлиссельбурга, в их числе владелец «Баку». Все они выходцы с Кавказа в возрасте от 23 до 36 лет, четверо имеют российское гражданство.