Названа предварительная причина смерти экс-солистки Little Big Анны Каст

Как сообщал ivbg.ru, бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

В последнее время 38-летняя Анна почти не вставала из-за болей в спине. У нее была третья группа инвалидности, и ее навещали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос умершей. Предварительная причина смерти – кардиомиопатия (сердечная недостаточность).

Анна Кастельянос получила широкую известность под сценическим псевдонимом Анна Каст благодаря необычной внешности и росту, не превышавшему 130 сантиметров. Помимо участия в музыкальном проекте Little Big Анна снималась в кино и проводила мероприятия.

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