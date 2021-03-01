Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Однако в Роспотребнадзоре предостерегают горожан от посещения людных общественных мест.

Пресс-служба Роспотребнадзора в Петербурге рассказала снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ. На основе данных с 22 по 28 февраля был сделан вывод, что в городе нет эпидемии данных заболеваний, а даже зафиксировано уменьшение случаев заболевания.

В процентном соотношении показатели заболеваемости всего населения ниже эпидемических порогов на 43,8 %. Взрослых — на 23,4 %, детей в возрасте от нуля до двух лет  —  на 60,5 %, детей от тех до шести лет  — на 45,0 %, детей от семи до 14 лет  — на 44,0 %. Данные сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Однако в Роспотребнадзоре предостерегают горожан от посещения людных общественных мест. Советуют соблюдать гигиену и вести здоровый образ жизни. Также надо чаще проветривать, делать влажную уборку и есть больше продуктов с витамином С. Об этом рассказали Невские новости.

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