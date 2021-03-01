Жители Ропши пожаловались Дрозденко на местную «дорогу смерти»

Автор: Анастасия Щербакова
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Местным жителям приходится ходить по обочине Стрельнинского шоссе чтобы добраться до остановки. Там увеличилось количество ДТП.

Жителям Ропши приходится преодолевать Стрельнинское шоссе без нормальной пешеходной зоны, тротуаров и освещения. Это привело к участившимся случаем дорожно-транспортных проишествий. Взрослым и детям приходится ходить до остановки просто по обочине.

Во время прямой телефонной линии с Александро Дрозденко об этом рассказала местная жительница. Губернатор Ленобласти ответил, что в этом году начнется большая дорожная реконструкция Стрельнинского шоссе, займутся установкой тротуаров и освещения.

Вопрос пообещали решить после прибытия комиссии Ленавтодора на место. Об этом рассказал 47channel.ru.

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