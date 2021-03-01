Видео: фура с белорусским мороженым загорелась на трассе в Тосненском районе

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 1 марта около 17:30 на 600 километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе загорелась фура с мороженым бренда из Республики Беларусь.

По предварительным данным, огонь охватил рефрижератор грузовой машины. На место для ликвидации возгорания прибыли восемь пожарных и две спецмашины дежурной смены 87-й пожарно-спасательной части.

О пострадавших не сообщается. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в районе происшествия образовалась пробка протяженностью около двух километров.