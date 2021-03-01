В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников

Автор: Анастасия Щербакова
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В Сясьстрое завершился ремонт общеобразовательной школы № 1. Помимо полного обновления внутренних помещений здания, в учреждении теперь функционирует новый актовый зал и электронная библиотека.

В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, ЛенобластьФото: Online47
В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, ЛенобластьФото: Online47
В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, ЛенобластьФото: Online47
В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, ЛенобластьФото: Online47
В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, ЛенобластьФото: Online47

Реновация проходила в рамках федеральной программы «Современное образование в Ленинградской области». В здании школы за время работ заменили полы, оконные и дверные проемы, инженерные системы, обновили вентиляцию и сделали полную отделку помещений. Также уделили внимание безопасности — теперь у школы есть новая система оповещения, видеонаблюдение и автоматическая пожарная система.

Одной из главных особенностей реконструкции стало введение электронного литературного ресурса, который позволит скачать нужную литературу в смартфон при помощи QR-кода. Подобное нововведение разработали и ввели в эксплуатацию впервые в Ленобласти.

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В Сясьстрое закончили ремонт школы на 1146 учеников школы Ленобласти, Сясьстрой, реновация, ремонт, Ленобласть
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