Жители Новых Черниц жалуются на «разбавленную жижу» вместо питьевой воды

Автор: Анастасия Щербакова
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В деревне Новые Черницы Большеколпанского поселения жители обнаружили в своих скважинах грязную воду с плохим запахом. Виной всему местное предприятие.

дежурный
Фото: Дежурный по Ленобласти

О загрязненной воде жители деревни рассказали в группе Дежурный по Ленобласти во Вконтакте. Мутную «жижу» они обнаружили еще 27 февраля. Как сообщил автор публикации, предприятие ЗАО «Гатчинское» в течение всей зимы поливает поля неизвестными растворами рядом с жилыми домами.

«С запахом мы в какой-то мере уже смирились, но то, что произошло сегодня — это уже беспредел. После недавней оттепели и дождя всё попало в скважины, вода стала зелёной с резким запахом навоза»,- жалуется местный житель.
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