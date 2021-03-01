Жители Новых Черниц жалуются на «разбавленную жижу» вместо питьевой воды

В деревне Новые Черницы Большеколпанского поселения жители обнаружили в своих скважинах грязную воду с плохим запахом. Виной всему местное предприятие.

О загрязненной воде жители деревни рассказали в группе Дежурный по Ленобласти во Вконтакте. Мутную «жижу» они обнаружили еще 27 февраля. Как сообщил автор публикации, предприятие ЗАО «Гатчинское» в течение всей зимы поливает поля неизвестными растворами рядом с жилыми домами.

«С запахом мы в какой-то мере уже смирились, но то, что произошло сегодня — это уже беспредел. После недавней оттепели и дождя всё попало в скважины, вода стала зелёной с резким запахом навоза»,- жалуется местный житель.