Авария на котельной оставила без горячей воды и тепла более 250 зданий в Выборге

В Выборге на улице Маяковского произошла авария на котельной.
В зону отключения попали 265 зданий в историческом центре города и микрорайоне Папула, в том числе школы, детские сады, «Александровский» колледж и спортивная школа «Фаворит». Горячее водоснабжение и отопление прекращено с полудня 1 марта.
Как сообщает пресс-служба АО «Выборгтеплоэнерго», коммунальщики ликвидируют прорыв. Сроки ремонта пока не сообщаются.
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01.03.2021 56