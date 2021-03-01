Авария на котельной оставила без горячей воды и тепла более 250 зданий в Выборге

В Выборге на улице Маяковского произошла авария на котельной.

В зону отключения попали 265 зданий в историческом центре города и микрорайоне Папула, в том числе школы, детские сады, «Александровский» колледж и спортивная школа «Фаворит». Горячее водоснабжение и отопление прекращено с полудня 1 марта.

Как сообщает пресс-служба АО «Выборгтеплоэнерго», коммунальщики ликвидируют прорыв. Сроки ремонта пока не сообщаются.