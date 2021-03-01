Пожарные Ленобласти показали фотографии своих питомцев ко Дню кошек — фото

День кошек ежегодно отмечается 1 марта. В честь этого Управление МЧС России по Ленинградской области разместили в Instagram-аккаунте пушистых питомцев своих сотрудников.
Фото: 47channel
Фото: 47channel
Фото: 47channel
«Они спокойно спят под любой шум, уютно свернувшись калачиком в боевке пожарных. А когда спасатели выезжают на очередное задание, проверяют снаряжение и провожают их, оставаясь охранять депо», — отмечается в Instagram Управление МЧС России по Ленинградской области.
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