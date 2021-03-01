Главный эпидемиолог Петербурга рассказала о вероятности повторной волны коронавируса

Мария Дарьина, главный внештатный эпидемиолог Северной столицы, опасается третьей волны Covid-19. Как отмечает эксперт, избежать ее практически невозможно.

В интервью с изданием «Петербургский дневник» Мария Дарьина привела прогноз, согласно которому новый рост заболеваемости коронавирусом придется на осень 2021 года.

«…послабления, которые мы сейчас наблюдаем, могут затормозить ожидаемый всеми процесс затухания эпидемии или даже привести к значительному росту числа заболевших», — переживает эксперт.

Как отмечает главный эпидемиолог, причиной третьей волны может стать ухудшение погоды.

«Очень надеюсь, что третья волна будет незначительной по своей интенсивности, потому что у нас появилась вакцина», – подытожила Мария Дарьина.