Губернатор Петербурга рассказал что чувствует себя отлично после прививки и рекомендовал всем петербуржцам последовать его примеру.
Александр Беглов привился от коронавируса, о чем 1 марта сообщил на своей странице ВКонтакте.
Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.
Полет нормальный – чувствую себя отлично!
Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно, работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых 5 – в торговых центрах. Во всех пунктах прививка бесплатная.
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26.02.2021 207