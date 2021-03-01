Губернатор Петербурга рассказал что чувствует себя отлично после прививки и рекомендовал всем петербуржцам последовать его примеру.

Александр Беглов привился от коронавируса, о чем 1 марта сообщил на своей странице ВКонтакте.

Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный – чувствую себя отлично! Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно, работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых 5 – в торговых центрах. Во всех пунктах прививка бесплатная.