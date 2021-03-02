Сотрудник автосервиса наехал на своего коллегу на Выборгском шоссе, после чего скрылся

Пострадавший госпитализирован с закрытой травмой груди.
По информации правоохранительных органов, гражданин Таджикистана выезжая на автомобиле из мойки, наехал на соотечественника. Оба мужчины работали в автосервисе.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой травмой груди.
Отмечается, что пока сотрудники полиции составляли протокол, виновник происшествия скрылся.
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