В Тихвинском районе в ДТП погиб человек

В понедельник, 1 марта во второй половине дня у Тихвинского вагоностроительного завода произошла авария со смертельным исходом.

По информации 47.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленобласти на Центролитовской улице в Тихвине произошло столкновение двух легковых автомобилей. В районе Тихвинского вагоностроительного завода дорогу не поделили водители «Рено Логан» и «Лада Веста».

Предварительно известно о смерти водителя автомобиля «Рено». На месте работает бригада 63-й пожарной части из пяти спасателей и одна единица спецтехники.