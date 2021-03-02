Первые подснежники были замечены в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Также петербуржцы встретили первых скворцов.

Tcvety
Источник: vk.com/moskow_district

В социальных сетях появилась фотография подснежников, сделанная жительницей Московского района Санкт-Петербурга.

Отмечается, что весеннее фото местная жительница сделала в понедельник на проспекте Космонавтов.

Также накануне петербуржцы увидели первых скворцов на деревьях на Варшавской улице.

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01.03.2021 134
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