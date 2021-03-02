Экс-инспектор Выборгской таможни предстанет перед судом за махинации с весом товаров

Старший государственный таможенный инспектор пункта Торфяновка Выборгской таможни предстанет перед судом, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 16 июня 2019 года при досмотре товаров коммерческой организации, перемещаемых транзитом из Финляндии, инспектор намеренно наступал на весы для увеличения веса товаров. К совершению преступления он привлек грузчика. По результатам такого досмотра таможенник внес в акт недостоверные сведения о превышении веса товаров на 389 кг.

В связи с поддельными сведениями в отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, а товар изъяли. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, его будет рассматривать Выборгский городской суд, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее был задержан инспектор Выборгской таможни, который продавал сведения из базы данных.