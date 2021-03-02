Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими на КАД попытался покончить с собой

Ранее ivbg.ru рассказывал, что 24 августа на КАД произошло массовое ДТП — водитель легковушки врезался в бензовоз, в результате столкновения оба автомобиля, пробив ограждение, вылетели на внешнюю сторону КАД и протаранили семь автомобилей.

В результате три человека погибли, еще трое получили различные травмы. В сентябре предполагаемого виновника — 50-летнего Эдуарда Полищука — отправили под домашний арест — ему грозил срок от восьми до 15 лет.

25 февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста и попытался покончить с собой — выпил около 100 таблеток седативного препарата. Его через сутки нашли в больнице с сильнейшим отравлением, пишет паблик “Мэш на Мойке”.

Теперь домашний арест могут заменить на заключение в СИЗО. Известно также, что Полищук накопил долгов больше чем на миллион.

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