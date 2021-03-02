Вице-губернатор Ленинградской области отметила значимый рост волонтерства, силы которого были брошены на борьбу с пандемией.

Заседание отчетной коллегии блока внутренней политики Ленинградской области, прошедшее 2 марта, было посвящено подведению итогов работы в 2020 и задачах на 2021 год. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк отметила важность волонтерства, значительные силы которого были задействованы на борьбу с пандемией коронавируса.

Волонтеры Ленобласти во время пандемии раздавали бесплатные маски на улицах, помогали ветеранам, пенсионерам, и тем, кто находился на самоизоляции.

По словам вице-губернатора, Ленинградская область грамотно справилась с этой задачей и ответила на все вызовы сложного года. Введенные социальные ограничения и измененный формат многих мероприятий создан для сохранения здоровья и жизни граждан, добавила вице-губернатор. Об этом рассказали в издании g47.ru.