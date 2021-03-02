Поездка делегации от Ленобласти на выставку в Вологду обойдется в 1 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Выставка «Ворота Севера» пройдет в Вологде с 16 по 17 апреля. Для организации поездки делегатов из Ленинградской области из бюджета региона выделят порядка 1 млн рублей, сообщается на сайте «Госзакупок».

ворота севера
Фото: Турпром

Электронный аукцион по выбору подрядчика пройдет 11 марта. Задачей исполнителя контракта станет обеспечение участия области в культурной выставке «Ворота Севера». Согласно данным с портала «Госзакупки»,  начальная цена тендера составит 1 миллион 250 тысяч рулей.

Из подробностей контракта известно, что подрядчику предстоит организовать трансфер 45 человек до места мероприятия, обеспечить их проживание и питание. Также подрядчик должен будет оформить экспоместо и обеспечить представителей области угощениями для гостей — на столы подадут вырицкие конфеты, выборгский крендель и вепсские калитки.

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