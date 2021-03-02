На эту сумму 220 молодых семей смогут воспользоваться беспроцентным займом сроком на 10 лет для приобретения квартиры.

Пресс-служба администрации города сообщила что из бюджета Петербурга выделили 750 млн рублей для обеспечения молодых семей жильем. Таким образом в рамках программы «Молодежи — доступное жилье» 220 молодых семей смогут взять беспроцентные займы сроком на 10 лет и купить квартиру.

Александр Беглов добавил, что молодым семьям очень важна поддержка государства в вопросе жилья. По его словам, для программы поддержки стараются выделять дома в обжитых районах с развитой инфраструктурой.

Программу запустили в 2001 году. За время своего сущестования, она обеспечила квартирами 80 тыс. петербуржцев. Об этом рассказали Невские новости.