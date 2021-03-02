В Ленобласти в ходе проверок оштрафовали 76 водителей снегоходов

Гостехнадзор инициировал операцию «Снегоход – 2021» на территории всей Ленинградской области. За время контрольных мероприятий инспекторы уже выявили 76 единиц техники с нарушениями эксплуатации.

В рейдах принимали участие также сотрудники ГИБДД, МЧС и ГИМС. В сумме ведомства провели 17 рейдов, в ходе которых проверили 109 самоходных транспортных средств.

Главное, что сотрудники проверяли — это соблюдение правил регистрации, прохождение техобслуживания снегоходов. В результате, по итогам операции было составлено 76 материалов об административных правонарушениях. Также сообщается, что два снегохода были помещены на штрафстоянку.