В Санкт-Петербурге театр приостановил поиск «актрисы» на роль Муму

Это «вакансия» вызвала огромной интерес среди петербуржцев с питомцами.

Как сообщили в МДТ, поиски хвостатой актрисы пришлось остановить в виду огромного числа кандидаток на эту значительную роль.

Отмечается, что за день поступило столько заявок, которые до сих пор не могут разобрать сотрудники МДТ.

В театре уже пообещали ответить всем, приславшим анкеты потенциальных актрис.