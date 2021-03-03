В Санкт-Петербурге театр приостановил поиск «актрисы» на роль Муму

Автор: Александр Селиванов
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Это «вакансия» вызвала огромной интерес среди петербуржцев с питомцами.

Как сообщили в МДТ, поиски хвостатой актрисы пришлось остановить в виду огромного числа кандидаток на эту значительную роль.

Отмечается, что за день поступило столько заявок, которые до сих пор не могут разобрать сотрудники МДТ.

В театре уже пообещали ответить всем, приславшим анкеты потенциальных актрис.

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02.03.2021 143
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