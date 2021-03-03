Театр на Васильевском приготовил праздничную премьеру

7 и 8 марта в театре пройдет премьера спектакля по пьесе молодого драматурга Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» режиссера Галины Зальцман.

Героиня пьесы вспоминает свое детство, отсутствие любви в семье, отчуждение и одиночество, поиски путей взаимопонимания с близкими.

В спектакле участвует заслуженная артистка России Татьяна Башлакова. Начало в 19 часов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, два «Золотых софита» получил «Театр на Васильевском» в 2019 году: Михаил Николаев стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическим театре» за исполнение роли Тетерева в спектакле «Мещане», а театральный художник Александр Орлов стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника-сценографа в драматическом театре» за сценографию того же спектакля.