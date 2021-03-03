Клиенты банка «Дом.РФ» столкнулись с проблемой оформления обещанной дешевой ипотеки

Ипотечные заемщики, желающие рефинансировать кредит по предложению «Дом.РФ», сообщили о затягивании сделок.

По информации издания РБК, некоторые клиенты столкнулись с трудностями при рефинансировании ипотеки. Так, на конец февраля этого года ставка по рефинансированию составляла от 7,1%.

Как сообщили в call-центре «Дом.РФ», в банке действительно наблюдается высокая загруженность сотрудников.

Отмечается, что ряд клиентов организации в итоге не смогли закрыть сделку, так как заявок было слишком много, передает издание.