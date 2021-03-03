По информации ivbg.ru, 2 марта в квартире дома на Пулковском шоссе петербуржец поссорился с супругой.

В ходе ссоры он избил женщину и несколько раз выстрелил в нее из пневматического пистолета. Затем избил своего 11-летнего сына. От смерти женщину спасли бдительные соседи, которые, услышав крики, вызвали полицию.

Врачи диагностировали у избитого ребенка травму головы. Кроме того, органы опеки забрали из квартиры 3-летнего сына агрессора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что сиделка в Санкт-Петербурге избила и угрожала убийством 89-летней женщине-блокаднице, за которой она осуществляла уход.