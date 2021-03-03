Сиделка издевалась над блокадницей в Санкт-Петербурге

Женщина избивала 98-летнюю пенсионерку и угрожала ей убийством.
По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение от внучки блокадницы. По словам женщины 49-летняя сиделка избивала и угрожала убийством ее бабушки.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Угроза убийством». Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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01.03.2021 232