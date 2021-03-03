В Петербурге мужчина во время попытки украсть товар из магазина сломал ногу

Молодой человек на севере Петербурга решил пронести мимо кассы бутылку чая, не расплатившись. Попытка мелкого преступления закончилась приездом полиции и сломанной ногой.

О происшествии рассказал портал Невские новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили в ведомстве, неудачливый преступник сломал ногу во время дачи показаний сотрудникам полиции.

В течение всего времени присутствия в магазине покупатель вел себя агрессивно, грубо общался с сотрудниками магазина и полицией. В ходе дачи объяснений покупатель неуверенно стоял на ногах, а потом неожиданно упал на пол. Сразу была вызвана бригада скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.