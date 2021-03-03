В Тихвине мужчина обнаружил своего соседа в луже крови

В правоохранительные органы Тихвинского района в среду, 3 марта поступило сообщение о хлопке в общежитии, похожем на выстрел. На месте обнаружили мужчину в луже крови.

Как стало известно, мужчина, вызвавший полицию, услышал в комнате соседа подозрительный хлопок, схожий на выстрел из оружия. После громкого звука он решил проверить своего сожителя и увидел, что тот лежит в луже крови.

Сразу после обнаружения пострадавшего на место происшествия была вызвана полиция. О состоянии мужчины и жив ли он, пока ничего неизвестно. Не исключается попытка совершения самоубийства.