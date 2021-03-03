В Гатчинском районе задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

В отношении 20-летнего мигранта завели уголовное дело по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Гатчинском районе. Об этом стало известно в среду, 3 марта.

О надругательстве над девушкой-подростком рассказали в «ЛенТВ24″ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней сообщила в полицию опекун девушки. Известно, что преступление мигрант совершил 1 марта в деревне Кобрино Ленинградской области. У приезжего молодого человека есть временная прописка в Петербурге, но проживал в посёлке Сиверский.

Подозреваемый задержан. В отношении него уже возбудили уголовное дело. По данной статье предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения на срок от 8 до 20 лет.