Более 12 тысяч женщин трудоустроила Биржа труда Ленобласти в 2021 году

Самой популярной стала сфера «обрабатывающие производства» – работу там нашли 19% женщин.

Всего в регионе за 2020 год через Биржу труда было трудоустроено 12,3 тыс женщин: в торговлю – 16,6%, сферу услуг – 13%, образование – 11%, здравоохранение – 8%, государственное управление и обеспечение военной безопасности – 6%.

Также в прошлом году 57 жительниц Ленобласти открыли свое дело при поддержке Биржи труда, 49 из них получили единовременную финансовую помощь.

Стоит отметить, что с начала 2021 году в России сокращен перечень производств и должностей с вредными или опасными условиями труда, где не могут работать женщины. Теперь это всего лишь 100 профессий вместо 456.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.