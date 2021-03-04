Мужчина 32-х лет страдал от мании преследования и воодушевился поджогами якобы после разговора с соседом по палате.

Полиция Лужского района возбудила уголовное дело против 32-х летнего поджигателя 3 марта. Задержанному вменяют нарушение по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».

Следствие утверждает, что пироман поджог частный дом на улице Алексея Васильева в Луге. Также мужчина признался в поджогах двух домов на улице Школьной.

Как утверджает источник, мужчина был выписан с психиатрической клиники после лечения мании преследования. А мысли о поджоге у него появились якобы после разговоров с соседом по палате, в которых тот красочно описывал как здорово смотреть на полыхающие дома.

Интересны обстоятельства, при которых поджигатель был пойман. Полицейские обходили поквартирно один из жилых домов, в рамках расследования дела о трупе младенца, найденного возле мусорного контейнера в Луге. Пиромана увидела одна из пенсионерок, живущая в квартире. Она рассказала, как в ночь, когда случился пожар, мимо ее окон прошёл мужчина с покрышкой и пачкой бумаги. Об этом рассказали 47news.