В программе зоопарка будет тематическая экскурсия «Мамы нашего зоопарка», квест «Приключения Гаврилкина» и мультимедийная викторина.

В преддверии 8 марта, Ленинградский зоопарк опубликовал в социальных сетях праздничную программу, в которой главное внимание будет уделено лучшим мамам среди животных.

Программа рассчитана на 7 и 8 марта. В первый день посетители смогут поучаствовать в квесте «Приключения Гаврилкина» и пройти тематическую экскурсию «Мамы нашего зоопарка». А в день праздника посетителей ожидает множество разных видов досуга — экскурсии, квесты и викторина. Об этом рассказали Невские новости.

А недавно мы писали о том как Сурки из Ленинградского зоопарка неохотно просыпаются от зимней спячки.