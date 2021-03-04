Ленинградский зоопарк порадует посетителей тематическими экскурсиями в день 8 марта

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Фото vk.com/spbzoopark

В программе зоопарка будет тематическая экскурсия «Мамы нашего зоопарка», квест «Приключения Гаврилкина» и мультимедийная викторина.

В преддверии 8 марта, Ленинградский зоопарк опубликовал в социальных сетях праздничную программу, в которой главное внимание будет уделено лучшим мамам среди животных.

Программа рассчитана на 7 и 8 марта. В первый день посетители смогут поучаствовать в квесте «Приключения Гаврилкина» и пройти тематическую экскурсию «Мамы нашего зоопарка». А в день праздника посетителей ожидает множество разных видов досуга — экскурсии, квесты и викторина. Об этом рассказали Невские новости.

Источник — Ленинградский зоопарк ВКонтакте (vk.com/spbzoopark)
Источник — Ленинградский зоопарк ВКонтакте (vk.com/spbzoopark)

А недавно мы писали о том как Сурки из Ленинградского зоопарка неохотно просыпаются от зимней спячки.

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