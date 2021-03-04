Видео: 4-летний мальчик зацепился за эскалатор и упал со второго этажа в Москве

Четырехлетний мальчик 3 марта без сопровождения взрослых оказался возле эскалатора торгового центра на улице Кировоградской в Москве.

По предварительной информации, родители отлучились в уборную. Предоставленный сам себе, ребенок наше самое интересное для себя место – эскалатор. Некоторое время играл рядом, потом повис с внешней стороны на поручне и доехал до второго этажа.

Когда поручень дошел до упора, мальчику пришлось разжать руки. Он упал с высоты второго этажа на палатку с кофе, а с нее – на пол. В происшедшем разбирается прокуратура.