Свидетеля драки Мамаева и Кокорина отправят в СИЗО за фальшивые купюры

Ранее задержанный за хранение поддельных купюр в размере почти 5 млн рублей Карэн Григорян отправится в СИЗО. Молодой человек известен также и тем, что давал показания в качестве свидетеля драки известных футболистов.

Пушкинский районной суд вынес решение о задержании фальшивомонетчика до 1 мая. Молодой человек пробудет под стражей до 1 мая. Из подробностей дела известно, что полиция ранее обнаружила в автомобиле Mercedes, который принадлежит отцу Григоряна, 966 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что деньги футболисту передал владелец машины — его отец. Сейчас полиция занимается поисками Григоряна старшего.

Как рассказал канал «360», Карэн Григорян был свидетелем в деле, связанном с дракой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем чиновником в кафе.