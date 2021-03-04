Свидетеля драки Мамаева и Кокорина отправят в СИЗО за фальшивые купюры

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее задержанный за хранение поддельных купюр в размере почти 5 млн рублей Карэн Григорян отправится в СИЗО. Молодой человек известен также и тем, что давал показания в качестве свидетеля драки известных футболистов.

купюры
Фото: Невские новости

Пушкинский районной суд вынес решение о задержании фальшивомонетчика до 1 мая. Молодой человек пробудет под стражей до 1 мая. Из подробностей дела известно, что полиция ранее обнаружила в автомобиле Mercedes, который принадлежит отцу Григоряна, 966 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что деньги футболисту передал владелец машины — его отец. Сейчас полиция занимается поисками Григоряна старшего.

Как рассказал канал «360», Карэн Григорян был свидетелем в деле, связанном с дракой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем чиновником в кафе.

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07.09.2019 470
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