Найденный повешенным работник «Пелла-Маш» жаловался на невыплаченную премию

Стала известна предварительная причина смерти сотрудника завода «Пелла-Маш» в Кировском районе. В последнее время его не устраивало новое начальство, а последней каплей стало лишение премии.

Как сообщили 47.news, ссылаясь на правоохранительные органы, 63-летний рабочий, который залез в петлю, был в конфликте с новым руководством предприятия. Сообщается, что ранее работник обращался в прокуратуру и трудовую инспекцию за лишение премии в размере 20 тысяч рублей.

На данный момент СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». На заводе работают сотрудники районного отдела СК, прокуратуры и государственная инспекция труда Ленобласти.

Ранее ivbg.ru рассказал, что в одном из цехов завода «Пелла-Маш» в Кировском районе нашли повешенным работника предприятия.