Ремонт автопарка правительства Ленобласти обойдется в 15 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Согласно данным портала Госзакупки, для обслуживания нескольких десятков машин правительства области потребуется внушительная сумма. Средства выделят из бюджета региона.

госзакупки
Фото: Парламентская газета

Как сообщается на сайте, на данный момент проходит сбор заявок на гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей правительства Ленобласти. На эти цели из бюджета Ленинградской области готовы выделить 15 миллионов рублей.

Будущему исполнителю контакта предстоит обслуживать 50 машин четырех марок: «Генезис», «Тойота», «Фольгсваген» и «Ауди». Ремонт транспортных средств будет производиться по требованию заказчика.

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02.03.2021 164
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