Ремонт автопарка правительства Ленобласти обойдется в 15 млн рублей

Согласно данным портала Госзакупки, для обслуживания нескольких десятков машин правительства области потребуется внушительная сумма. Средства выделят из бюджета региона.

Как сообщается на сайте, на данный момент проходит сбор заявок на гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей правительства Ленобласти. На эти цели из бюджета Ленинградской области готовы выделить 15 миллионов рублей.

Будущему исполнителю контакта предстоит обслуживать 50 машин четырех марок: «Генезис», «Тойота», «Фольгсваген» и «Ауди». Ремонт транспортных средств будет производиться по требованию заказчика.