Пес, которого ударили топором по голове, выздоровел и ищет новых хозяев

Ранее ivbg.ru рассказывал про пса, который чудом выжил. Его нашли в крайне тяжелом состоянии: на голове сочилась огромная рана, бездомного пса кто-то ударил топором.

Ему сделали операцию, глаз пришлось удалить. Сейчас пес Дик чувствует себя отлично. Он находится на передержке и ищет новых хозяев.

Ранее мы рассказывали о необычной дружбе медведицы и собак из зоопарка Волосовского района.