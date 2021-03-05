Пес, которого ударили топором по голове, выздоровел и ищет новых хозяев

Ранее ivbg.ru рассказывал про пса, который чудом выжил. Его нашли в крайне тяжелом состоянии: на голове сочилась огромная рана, бездомного пса кто-то ударил топором.
Ему сделали операцию, глаз пришлось удалить. Сейчас пес Дик чувствует себя отлично. Он находится на передержке и ищет новых хозяев.
Ранее мы рассказывали о необычной дружбе медведицы и собак из зоопарка Волосовского района.
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04.03.2021 127