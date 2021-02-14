Живодер пробил псу голову топором в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Животное чудом выжило, его спасли волонтеры объединения СК «Легион».

Живодер пробил псу голову топором в Ленобласти Пес, Ленобласть, живодеры
Живодер пробил псу голову топором в Ленобласти Пес, Ленобласть, живодеры
Фото: vk.com/animal_rights_spb

Пса по кличке Серый нашли под хозпостройкой. Его состояние было крайне тяжелое: на голове сочилась огромная рана, бездомного пса кто-то ударил топором. Глаз, к сожалению, спасти не удалось, его удалили. Сейчас Серый проходит лечение в ветеринарной клинике, его состояние после операции стабильно.

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Фото: vk.com/spbvasilek_1

Известно, что ранее его звали Дик и ему четыре года. Предыдущий хозяин продал животное вместе с домом. Тем временем псу нашли куратора и приют, который потом возьмет пса под опеку. 

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Живодер пробил псу голову топором в Ленобласти Пес, Ленобласть, живодеры
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08.02.2021 204
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