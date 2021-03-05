С 15 марта между Санкт-Петербургом и Ораниенбаумом будут курсировать дополнительные электрички

Поезда будут курсировать по маршруту ежедневно.

По информации пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании, начиная с 15 марта дополнительные электрички запустят по Октябрьской железной дороге на участке Санкт-Петербург — Ораниенбаум.

Отмечается, что пригородные поезда будут курсировать по маршруту ежедневно.

Также с 15 марта отменят поезд № 6531/6548, а расписание электрички № 6608 Калище — Санкт-Петербург изменится.