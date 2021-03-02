В канун Международного женского дня «Сапсан» подешевеет

Праздничная акция распространяется на все поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
Так, цена на билеты скоростного поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, можно будет приобрести по специальной праздничной акции.
Отмечается, что стоимость билета из Северной столицы в Москву составит от 1898 рублей, а из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород — от 2625 рублей.
Вам будет интересно
В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях, где среднедушевой доход составляет...
01.03.2021 45